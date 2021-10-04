Danışmanı açıkladı! Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihtilafa düştüğü tek konu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Dugin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in arasındaki görüşmede pek çok konuda uzlaşma sağlandığını ancak sadece bir konuda ihtilaf olduğunu söyledi. Eğer Türkiye iddiasından vazgeçerse Rusya da KKTC'yi tanıma şartını öne sürdü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve Rusya’nın dış politikasına yön veren teorisyenlerden Prof. Dr. Aleksandr Dugin Türkiye gazetesine konuştu.

Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 29 Eylül günü Soçi'de gerçekleşen görüşmenin tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Bir çok konuda anlaşma sağlandı

Soçi’de yapılan son görüşmeye dair arka plan bilgilerine vakıf olduğunu aktaran Dugin “O gün Erdoğan ve Putin dünya dengeleri açısından hangi tarafta yer alacaklarını konuştu ve aldıkları kararı paylaştı. Kürt haritasından Kırım’a, Afganistan’dan Libya’ya, Kafkaslardan Suriye’ye tüm alanlara ilişkin hayati konularda kendi kırmızı çizgilerini çizdi. Başta İdlib olmak üzere birçok konuda uzlaştıklarını söyleyebilirim. Ancak bu tarihî buluşmada konuşulanların önemli bir kısmı sır olarak kalacak. Biz sadece sahada yansımalarını göreceğiz’’ dedi.

Tüm dünyayı etkileyecek

Dugin, "Bu zirvede her iki ülke devlet başkanları kırmızı çizgilerini ve yeni bir dünya için yol haritası çizdiler. Türkiye ve Rusya artık yeni bir yola girdi ve bu, bölge dinamikleri kadar tüm dünyayı da etkileyecek" dedi.

ABD Suriye'den çekilecek

Putin’in dış politikasını belirleyen isimlerden Dugin, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve bunun kademeli olarak gerçekleşeceğini anlattı.

Amerika'nın çekilmesi ile tüm meselelerin hallolmayacağı görüşünü dile getiren Dugin, "ABD çekilse bile kriz üretmeye devam edecek. Bu noktada tek belirleyici unsur Rusya, Türkiye ve İran'ın tutumu olacak" diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında ihtilaf konusu

Soçi'de en ciddi ihtilafın Kırım konusunda yaşandığını kaydeden Dugin, "Rusya'nın bu konuda taviz verme ihtimali yok. Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bizim Ukrayna ile olan ilişkimiz tıpkı Türkiye'nin Yunanistan ile olan sorunlarına benziyor. Bizim Türk-Yunan konusuna karışmadığımız gibi Türkiye'nin de Ukrayna ile olan tartışmalarda taraf olmaması gerekiyor. Şayet Türkiye, Kırım konusunda iddiasından vazgeçerse Rusya da KKTC'yi meşru devlet olarak tanır" şeklinde görüş bildirdi.

Türkiye ile karşı karşıya gelmeyiz

Dugin’e göre bundan sonra Rusya ve Türkiye askerî ve ekonomik açıdan bir daha karşı karşıya gelmeyecek. Rusya, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini destekliyor. Akdeniz’de gücünü pekiştiren Türkiye’nin sondaj faaliyetleri, Libya meselesinin çözümü konusunda da belirleyici rol oynuyor. Rusya bu açıdan Türkiye’nin güçlenmesine destek veriyor.