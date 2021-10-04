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Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Tütün ürünlerine uygulanan vergi değişiklikleri sonrası sigaranın paket fiyatına da zam geldi. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine zam yansıtıldı.

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Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını soyledi.

Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Zamlı fiyatlar

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

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