Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

TBMM çalışmalarına başlıyor. Meclisin ilk gündem maddesi küçük esnafa vergi muafiyeti getiren düzenleme olacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 64 maddelik vergi paketini görüşerek başlayacak.

5 Ekim Salı günü Meclis plan bütçe komisyonunda görüşülecek kanun teklifi 850 bin civarı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlıyor. Çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirde gelir vergisi kapsamına alınacaklar.

Paris İklim anlaşması

NTV'de yer alan habere göre Paris İklim Anlaşması da Meclis gündeminde. TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 Ekim Salı günü Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

195 ülkenin imzaladığı anlaşmayla küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle küresel mücadele öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu ise mesaisine depreme komisyonunun raporunu ele alarak başlayacak.

Siyasi partilerin haftalık meclis grubu toplantıları da yeniden başlıyor.