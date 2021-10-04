BIST 1.401
DOLAR 8,85
EURO 10,27
ALTIN 501,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

Meclis çalışmalarına başlıyor! 64 maddelik vergi paketi ilk sırada

TBMM çalışmalarına başlıyor. Meclisin ilk gündem maddesi küçük esnafa vergi muafiyeti getiren düzenleme olacak.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 64 maddelik vergi paketini görüşerek başlayacak.

5 Ekim Salı günü Meclis plan bütçe komisyonunda görüşülecek kanun teklifi 850 bin civarı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlıyor. Çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirde gelir vergisi kapsamına alınacaklar.

Paris İklim anlaşması

NTV'de yer alan habere göre Paris İklim Anlaşması da Meclis gündeminde. TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 Ekim Salı günü Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

195 ülkenin imzaladığı anlaşmayla küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle küresel mücadele öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu ise mesaisine depreme komisyonunun raporunu ele alarak başlayacak.

Siyasi partilerin haftalık meclis grubu toplantıları da yeniden başlıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya’da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
Japonya’da Başbakan Suga kabinesi istifa etti
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere ‘tavan’ geldi
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere ‘tavan’ geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nikah şahidi oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nikah şahidi oldu
Bodrum'da otel lojmanında yangın paniği! Herkes seferber oldu
Bodrum'da otel lojmanında yangın paniği! Herkes seferber oldu
Konya'da yaşandı! Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
Konya'da yaşandı! Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı
Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı
Pandora Papers belgeleri sızdı! İşte liderlerin gizli servetleri
Pandora Papers belgeleri sızdı! İşte liderlerin gizli servetleri
Hatayspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Hatayspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Gaziantep FK konuk ettiği Altay'ı farklı yendi
Gaziantep FK konuk ettiği Altay'ı farklı yendi
BBP'de deprem! Yeni partinin ismi belli oldu
BBP'de deprem! Yeni partinin ismi belli oldu