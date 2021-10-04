BIST 1.405
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 498,78
HABER /  DÜNYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks ve iki koruma polisi kazada yanarak öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks ve iki koruma polisi kazada yanarak öldü

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

Abone ol

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi. İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da yaşandı! Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
Konya'da yaşandı! Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı
Aydın'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı
Hatayspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Hatayspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
Gaziantep FK konuk ettiği Altay'ı farklı yendi
Gaziantep FK konuk ettiği Altay'ı farklı yendi
Fatih Terim maç sonrası konuştu: Allah hepimize hediye verdi
Fatih Terim maç sonrası konuştu: Allah hepimize hediye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık
İşte Rizespor-Galatasaray maçına damga vuran tartışmalı gol
İşte Rizespor-Galatasaray maçına damga vuran tartışmalı gol
Numan Kurtulmuş Ünye'de açılışlara katıldı
Numan Kurtulmuş Ünye'de açılışlara katıldı
Milli güreşçi Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu
Milli güreşçi Taha Akgül dünya üçüncüsü oldu