Hatayspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Ligdeki beşinci galibiyetini alan Hatayspor, puanını 16'ya çıkartırken üst üste beşinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.Abone ol
9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.
70. dakikada Saint Louis'in sol kanattan ortasında arka direkte kafayı vuran Kamara, topu filelere gönderdi: 2-0
81. dakikada serbest vuruş kullanan Mallan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Wallece arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.
85. dakikada Kamara'nın vuruşunda Ertaç gole izin vermedi.
Karşılaşma 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Yeni Malatyaspor: 0 - 2 :Hatayspor
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih Kaya (Dk. 59 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong, Nshimirimana (Dk. 46 Walter), Mounir (Dk. 69 Mallan), Tetteh
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 67 Kamara), Saint Louis (Dk. 90+2 Sadık Baş), Traore (Dk. 90+2 Emre Çolak), El Kaabi (Dk. 90+1 Özgür Yıldırım)
Goller: Dk. 35 El Kaabi, Dk. 70 Kamara (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 El Kaabi, Dk. 45+1 Munir, 87 Dk. Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+1 Ndong, Dk. 58 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)