Çaykur Rizespor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 90+10'da Morutan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti. Aslan'ın diğer gollerini Mohamed kaydederken Karadeniz temsilcisinin sayıları Pohjanpalo'dan geldi. Galatasaray, bu sonuçla birlikte milli araya 14 puanla girerken Çaykur Rizespor ise 1 puanla son sırada kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Aslan, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken üç puan hasretine son veremeyen Çaykur Rizespor ise üst üste altıncı mağlubiyetini aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 5 ve 75. dakikalarda Mostafa Mohamed ile 90+10'da Olimpiu Morutan'dan geldi. Karadeniz temsilcisinin sayılarını 17 ve 26. dakikalarda Joel Pohjanpalo kaydetti.

Sarı-kırmızılılar penaltıya sebebiyet veren Berkan Kutlu'nun 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. Ev sahibi ekip 87. dakikada Fernando Boldrin ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 14 puana yükselen Galatasaray, milli ara sonrası Konyaspor'u konuk edecek. 1 puanla son sırada kalan Çaykur Rizespor ise Giresunspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top bir kez daha filelere gitti: 2-1

45+5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına Mohamed'in ön direkte plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

56. dakikada Pohjanpalo'nun yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda sağ ayağı ile sert şutunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ara pasında Halil Dervişoğlu'nun Selim Ay'dan kurtulduktan sonra kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya vuruşunda top yandan auta çıktı.

75. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında Muhamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2

78. dakikada sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

86. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Berkan Kutlu'nun Phiri'ye ceza alanında yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık, Berkan Kutlu'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı ve penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydalanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+9. dakikada Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

90+10. dakikada Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diagne rakiplerini ekarte ederek ilerledi ve pasını yerden Morutan'a aktardı. Morutan arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Karşılaşma sarı-kırmızlıların 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor: 2 - 3 :Galatasaray

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 61 Tarık Çetin), Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 85 Alberk Koç), Dokovic, Dabo, Sabo (Dk. 62 Bolasie), Umar (Dk. 62 Phiri), Boldrin (Dk. 90+5 Deniz Hümmet), Pohjanpalo

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 90+1 Morutan), Mohamed (Dk. 90 Diagne)

Goller: Dk. 5 ve 75 Mohamed, Dk. 90+10 Morutan (Galatasaray), Dk. 18 ve 25 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Berkan Kutlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 37 Sabo, Dk. 58 Selim Ay, Dk. 67 Bolasie, Dk. 90+5 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor) Dk. 32 Alpaslan Öztürk, Dk. 40 Muslera, Dk. 42 Mohamed, Dk. 65 Ömer Bayram (Galatasaray)