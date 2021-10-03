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5 Mart mutabakatından sonra 400 bin Suriyeli İdlib'e geri döndü

5 Mart mutabakatından sonra 400 bin Suriyeli İdlib'e geri döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) güvenlik kaynakları 5 Mart'tan beri 400 bin Suriyelinin geri döndüğünü, Rusya ile devriye görüşmelerinin yeniden başladığını açıkladı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından gözler Suriye İdlib'de yaşanacak gelişmelere çevrilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) güvenlik kaynakları İdlib'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gözlem noktalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten güvenlik kaynakları devriyelerin yeniden yapılması için Rusya ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

400 bin Suriyeli geri döndü

Erdoğan ve Putin'in 5 Mart'taki mutabakata sadık kalma kararı aldığını kaydeden güvenlik kaynakları o günden bu yana 400 bin Suriyelinin geri döndüğü açıkladı ve Türkiye'nin İdlib'de mutabakat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladı.

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