Prof. Dr. Tevfik Özlü'den bomba açıklamalar! Vaka sayıları neden düşmüyor?

Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayıları ve çok tartışılan üçüncü doza ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Genç ve aşısız kişilerin hastalandığına dikkat çeken Özlü, "Covid’i kendilerine yakıştıramıyorlar. " dedi.

Abone ol

Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV canlı yayınına katıldı. Özlü, ‘Vaka sayıları neden düşmüyor?’, ‘Aşıların etkinliği ne kadar sürüyor?’, ‘Covid ilacı aşıya alternatif olur mu?’ sorularına yanıt verdi.

"Nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar"

Daha genç ve aşısız kişilerin hastalandığına dikkat çeken Özlü ‘‘Covid olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Covid’i kendilerine yakıştıramıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor. Delta varyantına bağlı ölümler daha önceki virüslere göre 2 katına ulaşmış durumda’’ dedi.

Covid ilacı haberlerinin umut verici olduğunu söyleyen Özlü ‘‘İlacın ruhsat almasında şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterli olmayabilir, göreceğiz. Şunda yapacağımız en iyi şey hastalanmamak. Aşılanmak. ’’ dedi.

3. doz tartışması

Özlü, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara 3. doz yapılması konusunda da kararın Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Özlü, "Genelde 6-8 aylık çalışmalarda 6-8 ay sonra kandaki antikor seviyelerinin azalmaya başladığı görülüyor. Koruculuk seviyesinin düştüğüne dair yayınlar gelmeye başladı. Esas olan herkeste aynı olmadığı. 6-8 ay gecince üçüncü doz gerekebilir. Bu kararı bakanlık alacak. " ifadelerini kullandı.