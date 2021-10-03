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Hollanda'da "Korona Kartı" uygulaması protesto edildi

Hollanda'da "Korona Kartı" uygulaması protesto edildi

HOLLANDA'da hükümetin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede 25 Eylül'den itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirenlere verilen "Korona Kartı" uygulamasını zorunlu hale getirmesi, yaklaşık 25 bin kişi tarafından protesto edildi.

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Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hükümetin Kovid-19'la mücadele politikalarını ve "Korona Kartı" uygulamasını protesto için yürüyüş yaptı.

Göstericiler geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin sosyal mesafe kuralının kaldırılmasıyla uygulamaya konulduğunu açıkladığı "Korona Kartı"nın kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde zorunlu olmasına tepki gösterdi.

Yağmurlu havaya rağmen meydanı dolduran kalabalık, "Hollanda için hep beraber" yazılı pankartların arkasından Rozengracht Caddesi'nden geçerek 5 kilometrelik rotada yürüyüşünü tamamladı.

"Kutuplaşmaya hayır", "Medya virüsünü durdurun", "QR diktatörlüğü ", "Ben insanım QR kodu değil" "Sağlık ırkçılığına ve aşı pasaportuna hayır", "Hakların için dik dur", "Barışçıl direnme", "Test olmazsa virüs olmaz", "Biz deney aracı değiliz", "Hükümet özgürlüklerimizden nefret ediyor", "QR aşırıya gidiyor" ve "Özgür olmak için doğdu " yazılı dövizler taşıdı.

Aşırı sağcı partilerin ve hükümet karşıtlarının destek verdiği yürüyüşte Hollanda bayraklarının yanı sıra aşırı sağcı grupların kullandığı eski Hollanda bayrakları (Prinsenvlag) da kullanıldı.

Sarı şemsiye taşıyan protestocuların "özgürlük" sloganları ve alkışlarla tamamladığı gösteri olaysız sona erdi.

 Korona Kartı uygulaması

Hollanda hükümeti, 25 Eylül'den itibaren Kovid-19 aşısı olanların, son 6 ayda virüse yakalananların veya son 24 saatte yapılmış negatif test sunanların "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için Korona Kartı uygulaması yürürlüğe girmişti.

Uygulama kapsamında kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılmıştı.

Kafe ve restoranların açık bölümlerinde, Korona Kartı uygulaması geçerli değil.

Ülkede 1,5 yıldır uygulanan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı da yine 25 Eylül'de sona ermişti.

Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde Kovid-19 öncesinde olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başlanmıştı.

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