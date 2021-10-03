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Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir caminin girişinde bombalı saldırı düzenlendi. Taliban Sözcüsü, saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü açıkladı...

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ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan başkent Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda sivillerin öldüğü açıklaması geldi.

Hedef alınan Eidgah Camii'nde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Taliban'ın çok sayıda sivilin öldüğüne dair ilk açıklamasında sayı verilmedi. 26 Ağustos'ta Kabil Havaalanına IŞİD-Horasan'ın düzenlediği saldırılarda onlarca kişi ölmüştü.

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