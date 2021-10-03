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Cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı! 1.03 promil alkollü çıktı

Cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı! 1.03 promil alkollü çıktı

 BURSA’da cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkalayıp, otomobil kullanan avukat Muhammet Şamil Gürcü, trafik uygulama noktasında yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Gürcü, kan testi yaptırdıktan sonra yaptığı itirazla ehliyetini geri aldı. 

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Bursa Barosu avukatlarından Muhammet Şamil Gürcü, 14 Temmuz’da Gemlik ilçesinden Bursa merkeze doğru seyir halindeyken trafik polisleri tarafından yapılan yol uygulamasında durduruldu. Burada rutin trafik denetimi için aracından indirilen Gürcü’ye alkolmetreye üflemesi söylendi. Cihaza üfleyen Gürcü, 1.03 promil alkollü çıktı. Alkol almayan avukat Gürcü, polis ekiplerine durumu anlattı. Ancak polis ekipleri cihaza göre işlem yapmaları gerektiğini belirterek, Gürcü'nün ehliyetine el koyup aracını da trafikten men etti. 

Kan testi yaptırıp karara itiraz etti

Gürcü, işlemlerin ardından özel bir hastaneye giderek, kan testi yaptırdı. Testte kanında alkol olmadığı ortaya çıkan Gürcü, bu rapor ile birlikte daha önce alkolmetre cihazlarının yanlış ölçüm yaptığı ile ilgili emsal kararları da alarak, avukatı Şehmus Uluç ile birlikte Gemlik Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

İtirazı kabul edildi

İtirazı değerlendirilen Gürcü, Gemlik Sulh Ceza hakimligince haklı bulundu ve ehliyetinin geri verilerek, aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi. Yaklaşık 2,5 ay sonra ehliyetini geri alan Gürcü, konuyla ilgili DHA'ya konuştu. 

'Ağız suyuyla gargara yaptım'

Kendi aracıyla Gemlik’ten Bursa istikametine seyrederken ilçe çıkışındaki polis kontrol noktasında çevrildiğini belirten Gürcü, "Trafik uygulaması yapılacağı söylendi. Araçtan inerek gerekli işlemler yapıldı alkolmetre cihazına üfledim ve 1.03 promil alkollü çıktım. Fakat ben o gün alkol kullanmamıştım. Ben alkol almadığımı söylememe rağmen polis arkadaşlar cihazın 1.03 promil çıktığını dolayısıyla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Ben de siz prosedürü uygulayın ben itiraz edeceğim dedim. Ehliyetim alındı ve aracıma el konuldu. Ben devlet hastaneye giderek kan testi yaptırmak istedim fakat adli konu olmadığım için test yapmadılar. Bu sefer özel bir hastaneye gittim 2 tüp kan verdim. Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle; evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu" dedi.

'Kalibrasyon yapılmayan cihazlar hatalı sonuç verebiliyor' 

Daha sonra konuyla ilgili yaptığı araştırmada bu cihazların belli periyotlarda kalibrasyon yapılması gerektiğini, kamu baş denetçileri tarafından cihazların ölçümlerinin denetlenmesi gerektiğini öğrendiğini ifade eden Gürcü, " Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. Ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum. Süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü” dedi.

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