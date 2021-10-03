BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

 DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen A.Ö'nün, Serinhisar ilçesindeki evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

A.Ö'nün, geçmişte örgüte ait okullarda öğretmenlik ve örgütte "Denizli ablalığı" yaptığı, ByLock kullandığı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları
MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları
Osmaniye'de muhtar düğünde dehşet saçtı! Nişanlı çifti vurdu
Osmaniye'de muhtar düğünde dehşet saçtı! Nişanlı çifti vurdu
Nişanlı çift, düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
Nişanlı çift, düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı
Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap
Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Iğdır'da genç kız not bırakıp intihar etti! Uygunsuz fotoğrafları görünce ofise çağırıp...
Iğdır'da genç kız not bırakıp intihar etti! Uygunsuz fotoğrafları görünce ofise çağırıp...
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı! 1.03 promil alkollü çıktı
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı! 1.03 promil alkollü çıktı
İstanbul'da sopayla döverek öldürdü cesedi kanepede bulundu! Sebebi...
İstanbul'da sopayla döverek öldürdü cesedi kanepede bulundu! Sebebi...