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MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları

MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişinin yakalandığı, 148 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte o açıklama:

- İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

- Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

-Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor.

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