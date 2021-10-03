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Merck tarafından geliştirildil! Koronavirüs ölümlerini yüzde 50 azaltıyor

Merck tarafından geliştirildil! Koronavirüs ölümlerini yüzde 50 azaltıyor

ABD'de ilaç üreticisi Merck, Covid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı. Molnupiravir adı verilen ilaç onay alırsa, Covid-19'a karşı kullanılan ilk hap olacak.

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Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

euronews 'te yer alan habere göre Molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez dört hap şeklinde alması gerekeceği kaydedildi.

"İlaç aşının yerini almamalı"
Stanford Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Robert Shafer, ilaç sayesinde ABD ve dünya genelinde "binlerce" hayatın kurtarılacağını belirtirken Beyaz Saray yönetimi ise hapların aşılamaya 'takviye' olarak kullanılması gerektiği görüşünde.

Beyaz Saray Koronavirüs Danışmanı Jeff Zients, Covid-19'a karşı aşının "en iyi" araç olduğunu belirtirken, amaçlarının enfeksiyonları ortaya çıktıklarında tedavi etmek değil engellemek olduğunu ifade etti.

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