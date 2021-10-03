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İki doz BioNTech olanlara kötü haber! Etkisi kısa sürede 10 kat azalıyor

İki doz BioNTech olanlara kötü haber! Etkisi kısa sürede 10 kat azalıyor

TÜRKİYE'de de kullanılan BioNTech koronavirüs aşısıyla ilgili endişe veren araştırmanın sonuçları açıklandı. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın çok kısa bir süre içinde bittiğini ortaya koydu.

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Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği mRNA bazlı corona virüsü aşısı ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı.

Dünyanın önde gelen kurumlarından Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi’nin ortak çalışmasında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların kısa bir süre içerisinde antikor seviyelerinin düştüğü belirlendi.

Araştırmacılar, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi.

Koroyuculuğu 7 ayda 10 kat azalıyor

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi’nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi’nden Mehul Suthar, “Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının corona virüsüne karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor” açıklamasını yaptı.

7 ay sonra 3. doz aşı yapılmalı

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Reuters’ın aktardığı haberde görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, “Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici corona virüsü aşısı olmanın SARS-CoV-2’ye ve onun  varyantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

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