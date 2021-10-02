CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yapılmayacak zamma karşı boykot çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yapılmayacağı açıklanan elektrik zammına karşı boykot çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Zam yaparlarsa kademeli tüketimi durdurmaya çağıracağız" dedi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant Kampı'nda konuştu. Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, zamların arttığını söyledi. Kılıçdaroğlu, son üç haftada 260 milyar liralık ek yük geldiğini iddia etti.
"Sorunlara talibim"
"Yapacak çok işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben gittiğim yerde vatandaşlarla yaptığım toplantıda şunu söylüyorum: Ben sizin oyunuza değil, sorunlarınıza talibim. Gittiğiniz her yerde bunu söyleyin" ifadelerini kullandı.
"Her kararı vatandaşla tartışacağız"
Türkiye'de bütün sorunların çözülebileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çözmeyenler devletin nasıl yönetileceğini bilmeyen kişilerdir. Sorunlar akılla, mantıkla, deneyimle ve daha da önemlisi planlamayla çözülür" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP milletvekilleri olarak insanlarımızın göz göre göre uçuruma savrulmalarına izin vermeyeceğiz. Bunu da gittiğiniz her yerde söyleyin. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir vatandaşımızın uçuruma savrulmasına izin vermeyeceğiz diyeceğiz. Bunu savunacağız her yerde."
CHP lideri, "Aldığımız her kararı vatandaşımızla tartışacağız" dedi.
Yapılmayacak zamma karşı boykot çağrısı
Elektrik şirketlerinin zam hazırlığında olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, zam olursa halkı kademeli olarak tüketimi durdurmaya davet edeceklerini de açıklayarak, "Yarın iktidar olursak bunun hesabını kesin soracağız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, emekli maaşlarıyla ilgili ise, "Emekli kardeşlerim unutmasın. İki maaş ikramiyeyi söke söke aldık" dedi.
EPDK ZAM İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) zam iddialarına geçtiğimiz günlerde yazılı olarak cevap vermişti. O açıklamada "1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verilmişti.