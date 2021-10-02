Türkiye, İngiliz turistler için PCR testi şartını kaldırdı

Türkiye, iki aşısını da tamamlamış İngiliz turistler için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

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Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık yolcularını iki aşısını da yaptırmış olması veya 72 saat önce alınan PCR negatif testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi veya Covid-19'u atlattığını dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli.

İngiltere, 22 Eylül'de verdiği kararla Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmıştı. Karardan sonra Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında artış yaşanmıştı.