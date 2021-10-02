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Osmaniye'de 21 yıl önceki 1 kuruşluk borç haber olunca banka bakın ne yaptı?

Osmaniye'de 21 yıl önceki 1 kuruşluk borç haber olunca banka bakın ne yaptı?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2000 yılında çektiği ve ödeyip bitirdiğini zannettiği bir banka kredisinden 1 kuruş borç bakiyesi kalan adama banka tarafından ihtarname çekildi, icraya verileceği söylendi ve avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep edildi. 1 kuruş borcu başına bela olan adamın yaşadığı trajikomik olayın basına yansımasının ardından banka, vatandaşın borcunu kapatıp avukat parasından da vazgeçtiğini bildirerek borcu yoktur yazısı verdi.

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Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu, 2000 yılında ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden tarım ve hayvancılık kredisi çekti.

Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı. 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, Ziraat Bankası’nın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0.01 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi.

Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek konunun aslını sordu. Banka şubesindeki görevli, alacak takibini doğrulayarak Hatunoğlu’na 1 kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası bin TL ödemesi gerektiğini söyledi.

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mukadder Hatunoğlu’nun dramının basına yansımasının ardından banka şubesi, Hatunoğlu’nun 1 kuruş borcunu kapatıp avukat parasından da vazgeçti.

Yine banka tarafından borcu yoktur kağıdı verilen Hatunoğlu, “2000 yılında çektiğim ve ödeyip bitirdiğim kredi borcumdan 0.01 kuruş borç bakiyesi kaldı deyip 21 yıl aradan sonra bana borç gönderdiler hem 1 kuruşu hem de bin TL avukat parası talep ettiler. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum, şu anda mağduriyetim giderildi ancak kendilerine de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Benim 1 kuruş borcumun peşine düşeceklerine iş adamı Lütfü Türkkan’a verdikleri 36 milyon doların peşine düşsünler onu tahsil etsinler bazı iş adamlarına verdikleri 800 milyon doların peşine düşsünler” şeklinde konuştu.

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