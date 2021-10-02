BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  DÜNYA

Ukrayna: Vatandaşımız Saakaşvili'ye gerekli destek sağlanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna: Vatandaşımız Saakaşvili'ye gerekli destek sağlanacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kendi vatandaşları olduğunu belirterek kendisine gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Abone ol

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dom televizyonuna yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Saakaşvili'nin kendi vatandaşları olduğunu belirten Kuleba, bu nedenle kendisine gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Kuleba, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi'nin bu sabah Bakanlığa geleceğini ve konuya ilişkin görüşüleceğini aktararak, "Başı derde giren her Ukrayna vatandaşını koruruz." dedi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 1 Ekim'de 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İH Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor puanları paylaştı
İH Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor puanları paylaştı
Türkiye Avrupa'da 1'inci dünyada 7'inci oldu! Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye Avrupa'da 1'inci dünyada 7'inci oldu! Fahrettin Koca açıkladı
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı söyledi duyanlar şaşkına döndü Bakan Varank tweet attı
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı söyledi duyanlar şaşkına döndü Bakan Varank tweet attı
CHP kampında psikoloji sunumu! Siyaset psikolojisi ele alındı parlamenter sistem görüşülecek
CHP kampında psikoloji sunumu! Siyaset psikolojisi ele alındı parlamenter sistem görüşülecek
Diyarbakır'da İHD üyeleri evlat nöbetindeki aileleri görünce uzaklaştı
Diyarbakır'da İHD üyeleri evlat nöbetindeki aileleri görünce uzaklaştı
Fahrettin Koca illere göre vaka haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan il
Fahrettin Koca illere göre vaka haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan il
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması! Görevden alma kararı soruldu
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması! Görevden alma kararı soruldu
Vodafone Evde Plus ürününü satışa sundu
Vodafone Evde Plus ürününü satışa sundu
Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakacağını duyurdu
Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakacağını duyurdu
Yayıncı Rauf Baysal koronavirüsten öldü! Ümit Aktaş linç edildi! Aşı olmayıp yanlış ilaçlar mı kullandı?
Yayıncı Rauf Baysal koronavirüsten öldü! Ümit Aktaş linç edildi! Aşı olmayıp yanlış ilaçlar mı kullandı?