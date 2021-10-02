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CHP kampında psikoloji sunumu! Siyaset psikolojisi ele alındı parlamenter sistem görüşülecek

CHP kampında psikoloji sunumu! Siyaset psikolojisi ele alındı parlamenter sistem görüşülecek

Ekonomi, dış politika, güçlendirilmiş parlamenter sistem sunumlarının yapıldığı programda CHP’li milletvekillerine “Siyasette Psikolojik Kavramlar” sunumu gerçekleştirildi.

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CHP’nin kampında Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu tarafından milletvekillerine yönelik “Siyasette Psikolojik Kavramlar” sunumu yapıldı. Önyargı, öfke kontrolü, düşünsel ve duygusal etkileşim kavramları üstünde duruldu. 

Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin de dinleneceği ikinci gün programı, Selvi Kılıçdaroğlu’nun vekillerin eşleriyle sohbet toplantısı ve ‘Medeniyetler Korosu Konseri’yle devam edecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin sonrası Abant'a hareket ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu programda partililere hitap edecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP'nin tek gayesi var; ülkemizin iç barışının tesisi, aziz milletimizin huzurunun, refahının ve mutluluğunun tesisidir. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz." dedi.

Abant'ta gerçekleştirilen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Altay, her yasama yılı başında hazırlık ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıyı "İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji" vurgusuyla gerçekleştirdiklerini belirten Altay, "Cumhuriyetimiz 1,5 yıl sonra bir 100 yılı devirecek ve ikinci yüzyıla adım atacak. Cumhuriyetimizi aradan geçen yüzyıl içerisinde demokrasiyle taçlandıramamış olmamız, hepimizin ve Türkiye'nin en büyük eksikliğidir. CHP'nin öncelikli hedefi; cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir." diye konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem", "ekonomik buhran" ve "rotasız dış politika" konularının kampın temel çalışma alanları olduğunu dile getiren Altay, bu konularda sunumların yapıldığını anlattı.

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