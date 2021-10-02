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Koronavirüste Mehmet Ceyhan dalga dalga korkuttu yanıt Derya Unutmaz'dan geldi

Koronavirüste Mehmet Ceyhan dalga dalga korkuttu yanıt Derya Unutmaz'dan geldi

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Koronavirüs salgınında dalga açıklamalarına cevap verdi.

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Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyaca ünlü ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Koronavirüs salgınında "5 ve 6. dalgaların yaşanacağına" yönelik açıklamasına yanıt verdi. Unutmaz, virüsün hep kalacağını ancak dalga dalga "boğuşmak zorunda olunmayacağını" belirtti. 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Ceyhan, Türkiye'de Koronavirüs salgınının seyrini değerlendirdiği açıklamasında "5. ve 6. dalgalar yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik" dedi. 

Ceyhan'ın ifadelerine Twitter'dan yanıt veren Prof. Unutmaz ise, "Toplumsal bağışıklığa ulaştıktan sonra önemli dalgalar olmayacaktır. Bakın, deltaya rağmen 1 Temmuzdan beri ülkemiz, okullar açık, aşı karşıtlığı olmasa şimdi normale dönmüştük. Virüs hep bizle kalacak ama böyle dalga dalga boğuşmak zorunda kalmayacağız artık, içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı. 

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