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Sudan'da Türk tohumu üretilecek! 100 bin hektarı Türkiye'nin işleyeceği açıklanmıştı!

Sudan'da Türk tohumu üretilecek! 100 bin hektarı Türkiye'nin işleyeceği açıklanmıştı!

Trakya Tohum AŞ ve Trakya Dış Ticaret Platformu iş birliğinde Sudan'da ayçiçeği, çeltik, pamuk, buğday, mısır ve soya tohumlarının üretileceği bildirildi.

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Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın önde gelen tohumculuk ve tarım makinesi firmalarının temsilcileri, Sudan'ın tarım bölgesi kabul edilen El Cezire'de, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, yatırım ve iş birliği anlaşmaları imzaladı.

TRAKYAKA, Trakya Tohum AŞ ve Trakya Dış Ticaret Platformu iş birliğinde Sudan’ın başkenti Hartum ve Vad Medeni'ye gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, tohumculuk ve tarım makineleri alanında ülkedeki fırsatlar masaya yatırıldı.

Heyet, saha ziyaretleri ve ikili görüşmelerin ardından atılması gereken adımları ve tarafların yükümlülüklerini içeren iyi niyet anlaşmaları imzaladı.


Buna göre, bölgenin işgücü ve verimli toprakları ile Trakya Tohum AŞ'nin bilgi birikimi ve sektörel tecrübesi birleştirilecek ve ülkede ayçiçeği, çeltik, pamuk, buğday, mısır, soya tohumları üretilecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın Sudan girişimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Şahin, Sudan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sudan verimli topraklara sahip. Ayrıca ambargo da kalktı. Finans kanalları açıldı, Ziraat Katılım'ın Hartum'da şubesi var. Bunlar büyük değişimler Sudan için. Bizim de tohumcularımız ve tarım makinesi üreticilerimiz dünya çapında üretim bilgi ve kalitesine sahip. Amacımız iki tarafın da güçlü yanlarını birleştirerek yeni bir kazan kazan modeli ortaya çıkarmak. Türk tohumculuğunda bir mihenk taşı olan Trakya Tohum AŞ ile Sudan’da uluslararası bir marka haline gelmeyi düşünüyoruz. Sudan’ı bölgenin tohum üssü haline getireceğiz. Keza tarım makineleri alanında da Sudan’ın ihtiyacı olan her şey bizde var. Kesinlikle bu sektörü de sürece dahil etmeliyiz. 1-2 seneye kalmaz, ülkenin uluslararası arenada kabul görmesi ile Amerikalı ve Avrupalı firmalar Sudan’a akın edecek. Bizler herkesten önce gidiyoruz ve hep biz kazanalım mantığı ile gitmiyoruz. Biz ne kazanıyorsak, Sudanlı kardeşlerimiz de bunu kazansın istiyoruz."

Geçtiğimiz ay yapılan işbirliği anlaşmasına göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." diye açıklamıştı.


Trakyalı iş adamlarının ilerleyen aylarda yeniden Sudan'a gitmesi ve yatırım süreçlerini başlatması bekleniyor.

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