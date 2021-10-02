BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

20 yaşındaki genç kız koronavirüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
20 yaşındaki genç kız koronavirüse yenik düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 yaşındaki bir genç kız koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Yüksekova’da koronavirüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van’da tedavi gören Türkan Abo (20), doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamayan Türkan, aramızdan ayrıldı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır. Herkes aşılarını lütfen ihmal etmesin” dedi.

Başkan Büyüksu vefat eden Türkan Abo’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Osman Gazi'nin fethettiği Karacahisar'daki kazılarda bulundu bilinen 2-3 örnekten biri çıktı
Foto Galeri Osman Gazi'nin fethettiği Karacahisar'daki kazılarda bulundu bilinen 2-3 örnekten biri çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Ceyhan'dan koronavirüste okullar uyarısı! Daha etkisini görmedik 5'inci 6'ıncı dalga gelecek!
Mehmet Ceyhan'dan koronavirüste okullar uyarısı! Daha etkisini görmedik 5'inci 6'ıncı dalga gelecek!
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te FETÖ'ye adliye operasyonu: 18 adliye çalışanı gözaltında!
Siirt'te FETÖ'ye adliye operasyonu: 18 adliye çalışanı gözaltında!
CHP'nin Bolu Kampı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu Asiltürk'ün cenazesinin ardından katılacak
CHP'nin Bolu Kampı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu Asiltürk'ün cenazesinin ardından katılacak
Oğuzhan Asiltürk hakkında kötü konuşanlar için Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Oğuzhan Asiltürk hakkında kötü konuşanlar için Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Toprağa diri diri gömülen bebek artık Sosyal Hizmetler korumasında
Toprağa diri diri gömülen bebek artık Sosyal Hizmetler korumasında
Yeni Şafak yazarı AK Parti seçmeninin memnuniyetsizliğini yazdı! AK Parti seçmeni cezayı keser atar!
Yeni Şafak yazarı AK Parti seçmeninin memnuniyetsizliğini yazdı! AK Parti seçmeni cezayı keser atar!
Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon dolar Türkiye’de kaldı
Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon dolar Türkiye’de kaldı
Koronavirüs ile birlikte çocukları en çok bu sonbahar o tehdit ediyor! Dudaklar morarıyorsa dikkat
Koronavirüs ile birlikte çocukları en çok bu sonbahar o tehdit ediyor! Dudaklar morarıyorsa dikkat
'Oğlum ve kızım' dedi sayıları 200'ü buluyor Malatya'da emekli maaşıyla onları besliyor
'Oğlum ve kızım' dedi sayıları 200'ü buluyor Malatya'da emekli maaşıyla onları besliyor