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Oğuzhan Asiltürk hakkında kötü konuşanlar için Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Oğuzhan Asiltürk hakkında kötü konuşanlar için Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Ahmet Hakan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hakkında kötü konuşanlar için Asiltürk'ün Ergenekon operasyonlarına karşı çıkışını hatırlatarak, "Bu delikanlı, bu mert, bu cesur, bu hakkaniyetli tutumu nedeniyle... Her kesim tarafından hayırla yâd edilmesi gereken bir isimdir" dedi.

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Saadet Partisi YİK Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli figürlerinden olan Asültürk'le ilgili çok sayıda değerlendirmeler geldi.

Ölümünün ardından son dönemde Cumhur ittifakı ile temaslarda bulunmasına atıf yapılarak Asiltürk hakkında kimi olumsuz yorumlar da yapıldı. 

Kem sözler edenler arasında Ergenekon’un, Balyoz’un zulmüne maruz kalmış olanlar da yer aldı. İşte bu duruma Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında tepki gösterdi.

Ahmet Hakan “Oğuzhan Asiltürk’ü neden hayırla yad etmeliyiz” başlığıyla yayınladığı yazıda Oğuzhan Asiltürk’ün Ergenekon ve Balyoz zulmünün ortalığı kasıp kavurduğu günlerde yaptığı çıkışı hatırlattı.

FETÖ'cüleri öfkeden kudurtmuştu

Asiltürk’ün o dönem yaptığı “Ergenekon operasyonu, vatansever askerlere karşı yapılmış bir operasyondur. Ergenekon, altını çizerek söylüyorum, Türk Ordusu’nda Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta. Ve bir de ünlem koyuyorum.” çıkışını hatırlatarak dikkatlere sunan Hakan yazısına şöyle devam etti:

"Oğuzhan Asiltürk’ün bu çıkışı, FETÖ’cüleri öfkeden kudurtmuştu.
Ömrü boyunca hiçbir şey yapmamış olsa bile...
Bu delikanlı, bu mert, bu cesur, bu hakkaniyetli tutumu nedeniyle...
Her kesim tarafından hayırla yâd edilmesi gereken bir isimdir Oğuzhan Asiltürk."

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