Market ve pazarlardan tek tek topladılar! Meyve ve sebzelerde ölümcül pestisite rastlandı

Pazarlarda marketlerde insanları bekleyen sağlık tehdidinden biri de pestisit. Denetimler sırasında numune alınıp teste tutulan sebze ve meyvelerde insan için ölümcül oranlarda pestisit kimyasalına rastlandı.

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İstanbul İl Tarım Müdürlüğü 2021 yılında bin 700 sebze ve meyvede kimyasal kalıntı taraması yaptı. 120 meyve ve sebzede ölümcül sağlık sorunlarına neden olan 'Pestisit' kimyasalı bulundu.

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Alper Öztürk meyve ve sebzedeki “Pestisit” izlerini araştırdı. CNN Türk ekibi, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttü. Market, hal ve pazarlardan 14 çeşit meyve ve sebze numunesi alındı.

Meyve ve sebzelerde ölümcül pestisit izi

Bu numuneler Tarım Bakanlığı’na ait Florya’daki laboratuvarda incelendi. Pazı, Roka, Asma Yaprağı ve Nane’de insan sağlığı için ölümcül etkenler oluşturan “Pestisit” kimyasal izine rastlandı.

Kansere neden olabilir

Endokronoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin, “pestisitler kansere neden olabilir aynı zamanda gen yapısını bozup genetik nedenlere de sebep olabilir. karaciğer ve böbrek yetersizliğine neden olur bunlar sinir sistemi harabiyetine bazı nöroloji hastalıklar ve ani kalp ölümlerine neden olabilir. Bu ajanlardan etkilenme oranları daha farklı olabilir çünkü çocukların bünyeleri yetişkinlere göre farklı ve maruz kaldıkları pestisit onları daha kötü etkileyebiliyor” dedi..

Peki bu pestisitler nasıl kalıyor?

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz’da, “hasat atılım süresinden önce yapılırsa pestisit kalıntısı çıkar. atılım süresini geçirmeden hasat edilip sofralarımıza gelirse bizlere zararlıdır” dedi.

Pestisit nedir?

Pestisit kimyasalı tarımda meyve ve sebzeyi haşerelerden korumak için kullanılıyor.