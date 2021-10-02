Kadın polis azarlandı özür diletildi iddiası! Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin açıklama

Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin açıklamada "İntihar olayı, siyasi parti ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Emniyet Müdürlüğünde görevli müdürün müdahale etmesinden bir ay sonra vuku buldu" denildi.

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Mersin Valiliği, intihar eden bir kadın polisin babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de inceleme başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in, 26 Eylül'de intihar etmesiyle ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya platformlarında paylaşımların yer aldığı belirtildi.

'İntihar olayı, siyasi parti ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası vuku buldu'

İnternetteki bazı paylaşımların üzüntüyü daha da artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sekreter kadınla tartıştı

"Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür. 27 Ağustos'ta Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına, herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

Olaydan sonra inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

İddia neydi?

Nagehan Ekiz'in geçici görevle gittiği Mezitli AK Parti teşkilatında görevli sekreter kadınla tartışmış ve amiri Serap Akbulut'un, Ekiz'i parti binasına götürüp özür dilettiği iddia edilmişti. Nagehan Ekiz'in bu nedenle intihar ettiği ileri sürülmüştü.

Babası Adil Ekiz'in paylaşımı olay oldu

İntihar eden polis memuru Nagehan Ekiz'in babası emekli polis Adil Ekiz, olayın nedenine ilişkin sosyal medyadan iddialarda bulunmuştu.