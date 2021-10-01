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Aykut Kocaman istifa edeceğini açıkladı

Aykut Kocaman istifa edeceğini açıkladı

Karagümrük yenilgisinin ardından basın mensuplarına konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

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Süper Lig'in başlamasıyla birlikte beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Başakşehir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, son olarak Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup olduklar maçın ardından istifa kararı aldı.

Kötü durumda olduklarını belirten Kocaman, "8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir bir durum değil. Bunun bir bedeli olacak ve yönetime istifamı sunacağım. Ne ben ne de kulüp, bu durumu hak etmiyor" dedi.

"Bu mağlubiyet kabul edilemez"
Maç hakkında da değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, "Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir bir durum değil. Karagümrük bizimle oynadı, özellikle ilk yarıda A'dan Z'ye oyuna hakimdiler.

"Fazla bir şey konuşmaya gerek yok"
Tebrik ediyorum hocayı ve takımı, oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük'ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi gözüktük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı karşımızda. İkinci yarıda ki çırpınışlarımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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