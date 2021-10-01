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Van'da mülteci çocuğu istismar eden şahsa 36 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da mülteci çocuğu istismar eden şahsa 36 yıl hapis cezası

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 9 yaşındaki mülteci çocuğa yönelik cebir ve tehditle nitelikli cinseli istismarda bulunan şahsa 36 yıl hapis cezası verildi.

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VAN'ın İpekyolu ilçesi 2 Nisan Caddesi üzerinde su satan mülteci B.H. isimli 9 yaşındaki kız çocuğuna 23 yaşındaki sanık H.B. tarafından kandırılarak 2019 yılı kasım ayında metruk binada gerçekleşen cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismar olayına ilişkin Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması sonuçlandı.

Sanık H.B., tutuklu olduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS sisteminden duruşmaya katılarak üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilerek üzerine atılı cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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