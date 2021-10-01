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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Taliban itirafı: 20 yıllık savaşı kaybettik

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Taliban itirafı: 20 yıllık savaşı kaybettik

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi, Afganistan'dan çekilme sırasında yaşananları soruşturuyor. Bu kapsamda senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkesinin 20 yıllık savaşı kaybettiğini belirtti.

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesinde katıldığı Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin oturumda ülkesinin 20 yıllık savaşı kaybettiğini söyledi.

"Hepimiz için net olan şu ki Afganistan'daki savaş istediğimiz şekilde bitmedi, Kabil'de yönetimi Taliban aldı" diyen Milley, "Bu son 20 günün, hatta 20 ayın kaybı değildi. Çok daha geriye giden bir dizi stratejik kararın toplam etkisi" ifadelerini kullandı.

Mark Milley, "Afganistan'a müdahalenin gerekçesi olan Amerika'yı terör örgütü El Kaide'ye karşı korumak noktasında başarılı olduğumuz söylenebilir. Ancak buna rağmen savaşın sonu istediğimiz gibi olmadı. Yaşanılanlardan çıkarılacak dersler var. 2003'te Irak'a girme kararı, Afganistan'dan asker kaydırmayı gerektirdiği için bugünkü sonuca olumsuz etki yapmış olabilir" şeklinde konuştu.

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