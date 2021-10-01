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Fed’in izlediği enflasyon göstergesi 30 yılın zirvesinde

Fed’in izlediği enflasyon göstergesi 30 yılın zirvesinde

ABD’de kişisel harcamalar Ağustos’ta yüzde 0.8 artarak ekonomide toparlanmanın ivmelendiğine işaret etti. Fed’in takip ettiği enflasyon göstergesi de 30 yılın en büyük artışını kaydetti.

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ABD’de kişisel harcamalar artan delta varyantı vakalarına rağmen ivmelendi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre kişisel gelirler Ağustos’ta tahminlere paralel olarak yüzde 0.2 arttı.

Kişisel harcamalar da yüzde 0.8 ile yüzde 0.7’lik tahminlerin üzerinde arttı. Önceki aya ilişkin kişisel harcamalar verisi yüzde 0.1 düşüşe revize edildi.

Fed’in de takip ettiği enflasyon göstergesi PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 arttı. Yıllık artış, 1991’den beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

Çekirdek PCE aylık yüzde 0.3 arttı. Yıllık artış da yüzde 3.6 ile 1991’den beri en büyük artış oldu. Fed Başkanı Jerome Powell bu hafta yaptığı açıklamada enflasyonda yükselişi tetikleyen tedarik zinciri sıkıntılarının geçici olduğunu belirtmişti.

Açıklanan rakamlar, tüketici talebinin Ağustos’ta güçlü seyrettiğini gösteriyor. Okula geri dönüşün başlamasının kişisel harcamaların yükselişinde etkili olduğu belirtiliyor.

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