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Türkiye'den Romanya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Romanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Köstence kentindeki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Köstence kentindeki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Romanya'nın Köstence kentindeki bir hastanede bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Romen halkına ve Romanya Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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