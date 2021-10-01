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Yaz sürüyor! Bodrum’da sıcak havayı gören sahile koştu

Yaz sürüyor! Bodrum’da sıcak havayı gören sahile koştu

TÜRKİYE’nin bir çok il ve ilçesinde soğuk hava etkisini gösterirken Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

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Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti. 

Bir çok şehir kara kışla mücadele etmeye başlarken, Bodrum’daki sıcak hava Türkiye’nin 4 mevsimi bir arada yaşadığını gösterdi.

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