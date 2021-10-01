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Kadıköy’de üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy’de üniversitelilerin indirimli İETT kart çilesi havadan görüntülendi

Kadıköy’de, şehir dışından üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen öğrenciler İETT kart başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk hava ve yağmur altında uzun süre sıra bekleyen öğrenciler sistemin yavaş ilerlediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Oluşan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

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Uzun bir aranın ardından üniversitelerde de yüz yüze eğitim başladı. Eğitimlerin başlamasıyla birlikte çok sayıda üniversite öğrencisi yaşadıkları şehirlerden İstanbul’a geri döndü. Toplu taşımada indirim hakkı taşıyan İETT ‘Öğrenci kartı’ almak isteyen gençler ise Kadıköy’deki kart başvuru merkezinde buluştu.

Yoğun talep nedeniyle uzun sıra kuyruğu oluştu. Soğuk hava ve yağmura rağmen sıra beklemek zorunda kalan öğrenciler sistemin yavaş ilerlediğini belirterek duruma isyan etti.

Sıraya giren öğrencilerden birçoğunun ise ellerindeki valizlere sırada beklediği, kimi öğrencininse yerde oturarak beklediği görüldü.

“1,5 saattir sıradayım”

Sırada bekleyen öğrencilerden Turhan Anaç, “Yaklaşık 1,5 saattir sıradayız. Şehir dışından üniversite için geldik. Sırayı gördüğümde zaten gözüm korktu. Yapacak bir şey yok. İndirimli kartı almak zorundayız. Biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Hava da soğuk yağmur da var” diye konuştu.

“Mecbur bekleyeceğiz”
Uzun süredir beklediğini belirten bir diğer öğrenci Buğra Şen ise “Bursa’dan üniversite için İstanbul’a geldim. Beklemediğim bir görüntüyle karşılaştım. Mecburen sıraya girdik. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Geldiğimiz şehirde böyle bir zorluk yaşamamıştık” dedi.

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