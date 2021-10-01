Nazilerin kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı

Eski bir Nazi kampı sekreteri, Almanya'nın Hamburg kentindeki mahkemesi öncesi ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 96 yaşındaki kadın, aynı gün farklı bir bölgede sokakta yürürken yakalandı.

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96 yaşındaki sanık Irmgard Furchner, Stutthof Nazi kampında 11 binden fazla kişinin öldürülmesindeki rolüyle ilgili olarak yargılanıyor.

Hamburg'un kuzeyindeki Quickborn kasabasında kaldığı yaşlı bakım evinden mahkemeye gideceğini söyleyerek sabah saat 6 ile 7 arasında çıkan; bir taksiye binip metro istasyonuna giden ancak sonra ortadan kaybolan Furchner, Hamburg'da bir sokakta bulundu.

Perşembe günü yakalandıktan sonra Furchner, 19 Ekim'e ertelenen mahkemesine kadar geçici gözaltında tutuluyor.

Furchner'in çıkarılacağı özel mahkeme, Hamburg'dan araçla yaklaşık bir saat uzaklıktaki Itzehoe'da bulunuyor.

Mahkeme sözcüsü Frederike Milhoffer, sanığın özel duruşmaya kadar Itzehoe'daki bir lojistik şirketinde bulunan bir salonda gözaltında tutulacağını; çünkü mahkeme salonunun, davaya büyük ilgi gösteren basına yetecek kadar büyük olmadığını söyledi.

Hakim Dominik Gross, sanık ortadan kaybolduğunda duruşmayı 19 Ekim'e erteledi. 19 Ekim günü, sanığın ileri yaşından dolayı duruşmanın iki saatten daha uzun sürmesi beklenmiyor. Bir doktor da yeni duruşma gününe kadar sanığı kontrol ederek gözaltında tutulmasının uygun olup olmadığını gözlemleyecek.

Nazi kamplarında hayatını kaybedenlerin yakınları ve kamptan sağ çıkmayı başaran bir grup kişi, sanığın kaçmayı başarmasına büyük tepki gösterdi. Uluslararası Auschwitz Komitesi, "Bu durum hukukun üstünlüğüne ve mağdurlara yönelik büyük bir hakarettir" yorumunda bulundu.

Twitter'daki bir başka yorumda da, Furchner'in kaçacak kadar sağlıklı olmasının, cezaevine girecek kadar da sağlıklı olması anlamına geldiği savunuldu.

Irmgard Furchner, Stutthof'ta sivil bir çalışan olduğu için, Nazi kamplarıyla ilgili böyle bir dava ilk kez görülüyor.

Yine uzun zamandır ilk kez, Nazi dönemine dair yargılamalarda bir kadın hakim karşısına çıkacak.

Furchner, Polonya'nın Gdansk şehri yakınlarında bulunan Stutthof Kampı'nın komutanı Paul-Werner Hoppe'un ofisinde daktilo başında çalışıyordu. Gdansk, İkinci Dünya Savaşı'nın başında Nazi ALmanyası tarafından işgal edilmiş ve "Danzig" olarak adlandırılmıştı.

1945'te savaş bitmeden önceki son iki yılda Furchner'in, kampta ne olup bittiğine dair çok detaylı bilgiye sahip olduğu belirtiliyor.