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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında konuştu Tüm partilere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında konuştu Tüm partilere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'in yeni yasama yılı töreninde konuştu. Erdoğan sözlerine yeni anayasa vurgusuyla başladı. Tüm partilere tekliflerini kamuoyuyla paylaşmasını isteyen Erdoğan ekonomiyle ilgili sorunlara da değindi.

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TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Meclisimiz iki defa gazilik unvanı ile müşerref olmuş, müstesna bir kurumdur. Her biri diğerinden yoğun geçen yasama yıllarında gece gündüz çalışarak ülkesine hizmet eden siz değerli milletvekillerinin çabası tarihe takdirle kaydedilmiştir.

TBMM'nin ışıkları yanıyorsa, milletvekillerimiz görevinin başındaysa Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum.

Yeni anayasa teklifleri getirilsin

Yeni anayasa teklifimizin hayata geçirilmesini ümit ediyorum. Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.

En kısa sürede Meclis'te grubu bulunanların yeni anayasa tekliflerini bekliyoruz. Tüm partiler yeni anayasa tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Recep Tayyip Erdoğan

Kutuplardaki sorun sadece penguenlerin değil

Kutuptaki buzulların erimesinin sadece oradaki penguenlerin değil; tüm insanlığın sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacak. Hiç kimsenin mutlak bir güvenlik ve refah içinde yaşamadığı; herkesin nimeti ve külfetiyle bu dünyanın bir parçası olduğu gerçeği daha iyi anlaşılacak.

Şişirilen DEAŞ balonunu Türkiye patlattı

DEAŞ bahanesi ile bölgenin altını üstüne getirenlerin hiçbiri de bu örgüt ile fiilen mücadele etmemiştir. Sadece Türkiye DEAŞ denen karanlık örgüt ile sahada karşı karşıya gelmiş, şişirilen balonu patlatmıştır.

Bölünerek büyüyemeyiz

Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.

Husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz. Saplantılara saplanarak demokrasimizi ilerletemeyiz.

İstismar edilen Kürt sorununu çözdük

Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük

Recep Tayyip Erdoğan

Merkez Bankası rezervleri

19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimizi de 122 milyar dolar seviyesine ulaştırdık.

Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz.

Ekonominin sorumluluğu bize ait

Elde edeceğimiz büyümenin kalitesi, istikrarı, gelir dağılımı adaletini tesis etmesi ve gençlerimize yeni iş imkanları sağlaması bizim için kritik önemdedir.

İnşallah 2021'i yüzde 9'lık bir büyümeyle tamamlayacağız. Arz talep dengesinin bozulduğu belirsizliklerin arttığı dönemdeyiz. Ekonominin sorumluluğu bize ait.

Ülkemizin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvesini, böyle kriz döneminde tüm unsurlarıyla almış olmaktan memnuniyet duyduk.

Fahiş fiyatlar denetimi

Fahiş artışları tespit edecek erken uyarı sistemi geliştirdik. Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan firmaların üzerine gideceğiz.

Yeşil Kalkınma Devrimi

Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir. Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.

Recep Tayyip Erdoğan

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