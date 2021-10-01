TBMM'deki oturma düzeni değişti yazar Muharrem Sarıkaya sordu: Yoksa bu ilk adım mı?

Habetürk yazarı Muharrem Sarıkaya “Genel Kurul’un yeni koltukları” başlıklı yazısında TBMM tatil döneminde oturma düzenine yapılan değişikliklerle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’deki yeni oturma düzeni hakkında bilgiler veren gazeteci Muharrem Sarıkaya bu değişikliğin nedeniyle ilgili dikkat çekici bir analiz gerçekleştirdi.

TBMM’de yapılan değişiklikleri “elektronik sistemler yenilendi, milletvekillerinin konuşan kişiyi daha yakından görüp tanıması için kürsünün sağına ve soluna büyük led ekranlar yerleştirildi, ses sistemi yenilendi.” Cümleleriyle özetleyen Sarıkaya, bunların yanı sıra oturma düzeninde gerçekleştirilen değişikliğe dikkat çekti.

Yazısında Eski Bakanlar Kurulu sıralarının bulunduğu yere 5 masalı koltuk ve arkasına da bir sıra sandalye konulduğunu aktaran Muharrem Sarıkaya AK Parti TBMM yöneticilerine bu değişikliğin sebebini sordu.

Oturma düzenindeki bu değişikliğin sebebini AKP yöneticileri “Bazı zamanlar bakan arkadaşlarımız da kanunlarıyla ilgili olarak gelip Genel Kurula bilgi sunuyor. Daha önce komisyon ile onlar karışıyordu, ayırmak için konuldu…” sözleriyle cevapladı.

İlk adım olarak değerlendirilebilir

Erdoğan’ın Soçi dönüşü, Başkanlık Sistemi ile yolla devam edeceklerini açıklamalarıyla hükümetin eski parlamenter sisteme sıcak bakmadığı bir kez daha yinelenirken Muharrem Sarıkaya yazısında bu değişlikle ilgili “Ancak hem AK Parti’nin hem de MHP’nin yeni Anayasa taslağında bakanların Parlamento’ya karşı sorumlu olmasına ilişkin düzenleme yaptığı anımsandığında, buna ilişkin ilk adım olarak değerlendirilebilir.” Şeklinde yorumladı.