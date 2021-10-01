Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki: Boş bir hayaldir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile Yaptıkları Savunma Anlaşması’nın deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklamasına ilişkin sert tepki gösterdi.

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Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları Savunma Anlaşması’yla ilgili açıklamasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır." ifadesi kullanıldı.