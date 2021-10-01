ABD'de ilköğretim okulunda korku dolu anlar! Bir öğrenci başka bir öğrenci tarafından silahla vuruldu
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda başka bir öğrenci tarafından silahla vurulan öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.Abone ol
Memphis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin silahla vurulduğu bildirildi.
Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikeyi atlatamadığı açıklanırken, okula giriş çıkışların kapatılarak çalışanların ve öğrencilerin yakındaki kiliseye alındığı ifade edildi.
Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu bildirdi.