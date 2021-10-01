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Olay yeri Konya! 6'ncı kattan düşüp öldü intihar mı?

Olay yeri Konya! 6'ncı kattan düşüp öldü intihar mı?

KONYA'da, oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düşen Muhammed Yusuf Bostan (21), yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuklu Mahallesi Ruganlı Sokaktaki bir sitede meydana geldi. Muhammed Yusuf Bostan, iddiaya göre, annesi aynı binadaki yakınlarında misafirlikte iken 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü.

Durumu fark eden site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bostan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Bostan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için morga Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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