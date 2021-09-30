Ankara Büyükşehir'de yumruk yumruğa kavga iddiası

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'a yakın iki grup arasında kavga çıktığını, silahlara davranılınca araya girildiğini yazdı. Gökçek'in bu iddialarına Servet Avcı, imalı sözlerle cevap verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, büyükşehir belediyesinde iki ayrı grubun birbirine girdiğini, taraflardan birinin silahına sarılması üzerine araya girildiğini yazdı.

Gökçek, twitter hesabından gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak Servet Avcı ile Yüksel Arslan'ın yumruk yumruğa kavga ettiğini yazdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakın iki grup arasındaki kavganın, belediye binasının ikinci katında ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk'ün görevden alınması için karşı karşıya geldiğini yazan Gökçek, Yüksel'in Avcı'yı yumrukladığını ve gözünün morardığını ileri sürdü.

Silahına davrandı

Bu tartışma devam ederken Ertan Işık'ın silahına davrandığını ve araya girildiğini söyleyen Gökçek, yaşananlara inanamadığını söyleyerek Mansur Yavaş'ın Yüksel'in ekibiyle Gölbaşı'nda bir araya geldiğini ve "Belediyeyi siz yöneteceksiniz. Kavgaya son verin" dediğini ifade etti.

Servet Avcı'dan cevap var

Gökçek'in bu iddialarına kavga sonrası İstanbul'a gittiği iddia edilen Servet Avcı'dan geldi. Avcı, Melih Gökçek'in halk sağlığı açısından zararlı olduğunu ve kafasına huni takıp gezmesi gerektiğini söyledi.

İşte Avcı'nın o tweeti;

"Birisi bunu tutsun... Aşıları tam mı bilmiyorum ama halk sağlığı açısından tehlike arzediyor... Durumu gerçekten iyi değil... Kafasına huni takıp gezmesine az kaldı... Önce ben de inanamadım ama iki ayrı duyum olunca yazayım dedim..."

FETÖ kavgası yaşanmıştı

Melih Gökçek, geçtiğimiz hafta Servet Avcı'nın Kırgızistan'a gittiğini burada bazı FETÖ'cü isimlerle bir araya geldiğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Avcı, FETÖ ile ilgili asıl ismin Melih Gökçek olduğunu yazmış ikili arasında polemik yaşanmıştı.