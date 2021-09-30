Fenerbahçe Olympiakos maçı golleri ve geniş özeti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenildi. Olympiakos bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 kaybetti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe'nin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile bir şutu direkten döndü. Müsabakanın 63. dakikasında Masouras'ın ikinci golüyle şok yaşayan Kanarya, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 1 puanda kalan Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçında 21 Ekim Perşembe günü Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırlayacak. Puanını 6'ya çıkaran Olympiakos ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda top kalecide kaldı.

35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda top üstten auta gitti.

56. dakikada Szalai'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Pelkas'ın ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta top kale direği içine çarparak çizgiye paralel diğer direk dibinden dışarı çıktı.

58. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

63. dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahasına giren Soares, Novak'tan sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Aguibou Camara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasından şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında meşin yuvarlağı Masouras ağlara gönderdi: 0-2

68. dakikada Olympiakos, 3'üncü golü buldu. Sağdan gelişen atakta ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay'dan dönen top Masouras'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

83. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Altay topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma Olympiakos'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe: 0 - 3 :Olympiakos

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo (Dk. 70 Zajc), Mert Hakan Yandaş (Dk. 75 Meyer), Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Fatih Şanlıtürk), Rossi (Dk. 70 Berisha), Pelkas, Valencia (Dk. 75 Muhammed Gümüşkaya)

Olympiakos: Vaclik, Masouras (Dk. 89 Valbuena), Ba (Dk. 46 Lala), Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara (Dk. 89 Vrousai), Bouchalakis, Onyekuru (Dk. 63 Kunde), Soares (Dk. 86 El-Arabi)

Goller: Dk. 6 Soares, Dk. 63 ve 68 Masouras (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 38 Reabciuk, Dk. 42 Cisse, Dk. 45 Ba (Olympiakos), Dk. 42 Valencia, Dk. 72 Zajc (Fenerbahçe)