'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilikten açıklama

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni kovduğu iddiasına ilişkin valilikten açıklama geldi.

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle’ diyerek kovduğu iddia edildi.

Kaymakam Saygın, iddialara ilişkin açıklama yapmazken, Kemalpaşa Eğitim-Sen de yaşananlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen genç öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Artvin valiliği'nden açıklama

Artvin Valiliği de konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde Kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir.

İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir.