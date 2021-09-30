Koronavirüsün en çok sigara içenleri hedef aldığı belirlendi

Sigara içenlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlendi. Kovid-19'a yakalanan kişiler arasında sigara içenlerin hastaneye kaldırılma olasılıkları yüzde 80'in üzerinde.

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İNGİLTERE Oxford Üniversitesinde görev yapan bilim insanları önemli ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 421 bin hasta üzerinde analiz yapıldı. Hastaneye yatış riskinin en yüksek olduğu grup araştırıldı ve sonuç ortaya çıktı.

Sigara içenlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlendi. Kovid-19'a yakalanan kişiler arasında sigara içenlerin hastaneye kaldırılma olasılıkları da yüzde 80'in üzerinde.