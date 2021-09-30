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Koronavirüsün en çok sigara içenleri hedef aldığı belirlendi

Koronavirüsün en çok sigara içenleri hedef aldığı belirlendi

Sigara içenlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlendi. Kovid-19'a yakalanan kişiler arasında sigara içenlerin hastaneye kaldırılma olasılıkları yüzde 80'in üzerinde.

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İNGİLTERE Oxford Üniversitesinde görev yapan bilim insanları önemli ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 421 bin hasta üzerinde analiz yapıldı. Hastaneye yatış riskinin en yüksek olduğu grup araştırıldı ve sonuç ortaya çıktı.

Sigara içenlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlendi. Kovid-19'a yakalanan kişiler arasında sigara içenlerin hastaneye kaldırılma olasılıkları da yüzde 80'in üzerinde.

Aşının etkisi de gözler önüne serildi

Başka bir araştırmaya göre ise aşı olmayanların Kovid-19'a yakalanma oranının aşı olanlara oranla üç kat daha fazla olduğu belirlendi. Ulusal İstatistik Enfeksiyon Araştırma Ofisinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre iki doz BioNTech aşısı olanların aşı olmayan biri ile kıyaslandığında pozitif çıkma olasılığı yüzde 66'ya kadar düşüyor. Moderna aşısı için bu oran yüzde 76, AstraZeneca aşısı için ise yüzde 54 olarak belirlendi.

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