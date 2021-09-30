Barbaros Hayreddin Paşa kim öldürdü kaç yaşında öldü kısaca hayatı

Tarihe damga vurmuş ve yön vermiş denizcilerden biri olan İshak Reis Barbaroslar'ın en büyük kardeşidir. Yakup Ağa'nın ve Katarina'nın 4 oğlundan biridir. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştiren İshak Reis kimdir, kısaca İshak Reis'in hayatı ve önemi nedir? İshak Reis ne zaman öldü, çocukları ve eşi kimdir?

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TRT 1 ekranlarında daha ilk bölümden büyük ses getiren Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. Türk tarihine damga vurmuş 4 büyük denizcinin şanlı hikayesinin anlatılıldığı Barbaroslar'da kardeşlerin en büyüğü olan İshak Reis ise hayatı ile merak konusu oldu. Yakup Ağa ve Katarina'dan olan İshak Reis'in Kuzey Afrika'da Osmanlı için toprak edinme sürecinde büyük katkısı vardır. Peki İshak Reis ne zaman öldü, mezarı nerede, İshak Reis evli mi, eşi var ve çocukları var mı?

İshak Reis; Barbaros Hayreddin Paşa olarak da anılan Hızır Reis, İlyas Reis ve Oruç Reis'in ağabeyidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri, Türk denizciliğini ileri bir noktaya taşıyarak Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiştir. Akdeniz'in "Türk Gölü" olarak anılmasında Barbaros kardeşlerin rolü çok büyüktür.

Tarihte İshak Reis kimdir: İshak Reis, Midilli fatihlerinden ve Selanik'in Vardar Ağaları'ndan biri olan, Türk ya da Arnavut olduğu tahmin edilen Vardari Yakup Ağa'nın en büyük oğludur. Yakup Ağa'nın çömlekçilik işini bir süre İshak Reis yürütmüş, Midilli'de kalarak mali işlerin denetimiyle ilgilenmiştir.

Hangi savaşlara katıldı: İshak Reis, kardeşleri Oruç ve Hızır Reislerin denizcilik alanındaki başarılarına büyük katkıda bulunmuştur. Kuzey Afrika'da Osmanlı için toprak edinme sürecinde İshak Reis'in katkısı çok büyüktür. Barbaros Kardeşler, İspanyollarla savaşarak Cezayir'i Türk toprağı haline getirmiştir.

İshak Reis ne zaman öldü: Cezayir'in hakimiyetini ele geçirdikten bir yıl sonra İspanyollar Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. 1518 yılında gerçekleşen bu savaşta İshak Reis kardeşi Oruç Reis ile birlikte şehit edildi. Mezarı ise Fas sınırları içinde yer alan Ujda şehrindedir