Türkiye'nin ulaşım altyapısı küresel ısınmaya göre yeniden gözden geçiriliyor

Küresel ısınma ile tüm dünyada yaşanan doğal afetler bütün ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de zarar vermeye başladı. Afetlerin en fazla etkilediği alanlardan biri olan ulaşımda altyapı küresel ısınmaya göre yeniden gözden geçiriliyor.

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Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için Paris İklim Anlaşması'nın hızla tüm ülkeler tarafından uygulanması tartışılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağı açıklarken tüm kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenlemeye başladı.

Bu çerçevede eylem planları hazırlanıyor.

Kara ve demiryollarına ayar

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerden en fazla etkilenen sektör ise ulaşım.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iklim değişikliğine paralel olarak karayolları yapıların gözden geçirildiğini belirterek şöyle dedi:

"Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğunda yer alan yolların kesiştiği kuru dere, sulu dere ve her türlü sel oluşturabilecek alanlarda gelebilecek feyezan debilerini hesaplanarak uygun enine geçişler (menfez ve köprü) tasarlanmaktadır. İklim değişikliği ve artan sıcaklık sebepli feyezan riskleri için menfez ve köprü ebatlarımızda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır."