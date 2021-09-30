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Çorum'da su tartışması ortalığı karıştırdı! Jandarmadan gazlı müdahale

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da su tartışması ortalığı karıştırdı! Jandarmadan gazlı müdahale

ÇORUM’un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde su deposu inşa edilen alana gelerek sularının alındığını iddia eden grup ile jandarma arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Ekipler kalabalığa biber gazıyla müdahale etti, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Osmancık ilçesine bağlı 450 haneli Öbektaş köyünde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 2 sene önce proje hazırlandı. Projenin ihaleye çıkmasıyla bir süre önce köyde yapılan sondaj çalışmalarında su bulundu. Ekipler, suyu borularla köye ulaştırmak için 30 tonluk su deposu inşasına başladı.

Çalışmalar sırasında köye bağlı Yukarı Mahalle’de oturan 100 kişilik grup, ‘sularının alındığını iddia ederek’ öğle saatlerinde, depo çalışmaların yapıldığı bölgeye gitti. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Burada jandarma ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce jandarma ekipleri, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalabalık ise bir süre sonra dağıldı.


"Suyu bize vermek istemiyor"
Köylülerden Ferat Caba, “2 senedir bu sorunu yaşıyoruz. 450 haneli köyümüz Aşağı ve Yukarı Mahalle olarak ikiye ayrılıyor. Yukarı Mahalle sakinleri, dağdan gelen suyu bize vermek istemiyor ama o mahalleye ayrı hat çekerek suyumuzu alamazlar” dedi.


"Su bizim depomuza gelsin, kavgası yaşanıyor"
Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da, “Bu köyde su sıkıntısı vardı. Biz bununla ilgili bir proje hazırladık ve ihale yapıldı. İhalenin sonucunda sondaj vurarak su bulduk ve çıkan suyu yapmış olduğumuz 30 tonluk depoya vermeye çalışıyoruz. ‘Bu suyu Öbektaş köyü sakinleri birlikte kullanacak’ dedik. Biz köylülere sağlıklı içme suyu getirmeye çalışırken, maalesef köy ikiye bölünmüş ve devletin götüreceği hizmeti engellemeye çalışılıyor. Yani ‘su bizim depomuza gelsin, kavgası yaşanıyor” diye konuştu.

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