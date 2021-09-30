Cüneyt Çakır iddiası! Milan yönetimi harekete geçti

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi, Atletico Madrid maçındaki performansından memnun olmadığı FIFA kokartlı hakemi Cüneyt Çakır için UEFA'ya resmi şikayette bulunacak.

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İtalyan basını Cüneyt Çakır'la ilgili olarak çok konuşulacak bir son dakika haberini paylaştı.

La Gazetta dello Sport'un haberinde UEFA yönetiminin de Cüneyt Çakır'ın kötü performansını kabul ederek, milli hakemimize uzun bir süre görev vermeyeceği belirtildi.

Ayrıca Cüneyt Çakır'ın bir daha kesinlikle Milan maçlarını yönetmeyeceğinin de altı çizildi.

Çakır'ın yanı sıra VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in de aynı şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

Bu arada İtalyan eski hakem Gianluca Paparesta da Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Cüneyt Çakır uzun bir uzaklaştırma cezası alır. Başarının anahtarı iletişimdir, ancak bu maçta böyle bir şey yoktu. Penaltı pozisyonunu izlemeye gitmesini ve VAR'dan yararlanmamasını anlamıyorum. Bunlar skoru belirleyici kararlar ve hiçbir hata olmamalı. Milan bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir."

Milan cephesi tepki göstermişti

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçına verdiği kararlarla damgasını vurmuştu.

FIFA kokartlı hakemimiz, Franck Kessie'yi 29'da kırmızı kartla oyundan atarken, 90+5'te ise Atletico lehine verdiği penaltıyla İtalyanların tepkisini çekmişti.

Milan cephesi topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savunmuştu.

Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullanmıştı.