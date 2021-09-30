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Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz indirimine tepki: Tak diye söyledi, şak diye yapıldı

Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz indirimine tepki: Tak diye söyledi, şak diye yapıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin olarak "Tak diye söyledi, şak diye yapıldı. Dolar şu an kaç? Kişi başına kaybı hesaplayın" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklamalarda bulunuyor. Akşener'in açıklamaları şöyle:

- Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan sorulara da net bir şekilde cevap verdim. Çünkü şimdi seçilecek olan cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı kazanacak. O cumhuriyetin, bu milletin seçilmiş cumhurbaşkanı olacak. Ama çok hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçiren, Sayın Erdoğan'ın mutlu mutlu kullandığı o yetkileri kullanmayacak ve parlamenter sisteme geçişin çok ivedilikle sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi olmaya devam edecek.

- Genel manada birçok şey konuştuk. Elbette parlamenter sistem üzerine de konuştuk. Millet İttifakı'nın genel başkan yardımcıları kendi aralarında görüşüyorlar.

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