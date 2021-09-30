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Döviz mevduatlarında sert düşüş 2,1 milyar dolar azaldı

Döviz mevduatlarında sert düşüş 2,1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdiği 24 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,1 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatlarındaki düşüşün 1,7 milyar dolar olduğu görüldü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdiği ve Dolar/TL kurunun rekor seviyelere çıktığı 24 Eylül haftasında Döviz mevduatlarında hızlı düşüş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, bu haftada döviz mevduatları 2,1 milyar dolar düşüşle 235,2 milyar oldu.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,3 milyar dolar azalırken, tüzel kişilerin mevduatlarında 827 milyon dolarlık düşüş izlendi.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise döviz mevduatlarındaki düşüşün 1,7 milyar dolar olduğu görüldü. Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar dolar, tüzel kişilerin 690 milyon dolar düştü.

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