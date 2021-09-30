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Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldürmüşlerdi! Karar çıktı: Cezaları belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldürmüşlerdi! Karar çıktı: Cezaları belli oldu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 2 aile arasında arazi sulaması anlaşmazlığından çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada kardeşlerden 3'ünü öldüren 1'ini de ağır yaralayan akraba 4 sanıktan 3'ü, 'kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, bir kişiyi yaralamaktan ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 18 yaşından küçük M.T. de toplam 78 yıl hapis cezası aldı.

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Olay, 13 Temmuz 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Höyükyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Toraman  ve Boğaakça aileleri arasında iddiaya göre, arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa, silah ve bıçağın kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgada  4 kardeşden Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça öldü, İmam Boğaaça da yaralandı.  Olayın ardından  Toraman ailesinden akraba olan  Aydın Toraman, Metin Toraman, Müslüm Toraman ile 18 yaşının altında olan M.T. tutuklandı.

'Kasten öldürme' suçundan açılan dava güvenlik gerekçesiyle Konya'da 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.  Tutuklu sanıklardan Müslüm Toraman, devam eden mahkeme sürecinde  tahliye edildi. Davanın görülen karar duruşmasında sanıklardan yaşı 18’den küçük M.T., ölen 3 kardeş için 'kasten öldürme' suçundan 3 kez 22'şer yıl, yaralanan kardeş için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 78 yıl hapis cezası aldı. 

Ağırlaştırılmış hapis
Diğer sanıklar  Aydın Toraman, Metin Toraman, Müslüm Toraman da ölen 3 kardeş için 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış hapis ile yaralı kardeş için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet,  tahliye olup tutuksuz yargılanan Müslüm Toraman’ın tutuklanmasını karar verdi.  

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